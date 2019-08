Napoli-Barcellona, Repubblica: spazio per Fabiàn ed Elmas, il Napoli punta sui suoi quattro gioielli!

Notizie Calcio Napoli - Precampionato prestigioso per la SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis. Stanotte, all'1:30 italiana, all'Hard Rock Stadium, è in programma la prima delle due sfide contro il Barcellona di Ernesto Valverde.

Blaugrana che non avrenno Leo Messi, fermo ai box per un problema al polpaccio; ad esserci, invece, Antoine Griezmann, Luis Suarez e Dembelé. Il Napoli risponderà con Callejon, Mertens e Lorenzo Insigne a supporto di Arek Milik: i quattro pezzi pregiati del club azzurro sono pronti a dare battaglia. Il Barcellona è decisamente più avanti nella preparazione: il test sarà importante per verificare la condizione fisica dei ragazzi di Ancelotti. Ritrovati Allan ed Ospina, rientrati dlla ferie estive: difficile vederli già in campo.

Avranno sicuramente spazio Fabia Ruiz ed il neo acquisto Elmas, a caccia di conferme dopo l'ottima prestazione al Velodrome contro il Marsiglia. A riportare la notizia l'edizione odierna de La Repubblica-Napoli.