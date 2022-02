Napoli-Barcellona al 75% della capienza del Maradona, Gazzetta annuncia: accelerata tra Governo e Figc

Notizie calcio Napoli - Napoli-Barcellona con il 75% della capienza del Maradona è più di una semplice idea. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta l'atteso ampliamento della percentuale della capienza degli impianti sportivi all'aperto potrebbe arrivare ufficialmente già nell'ultimo weekend di febbraio. In questo modo, la gara di ritorno tra Napoli e Barcellona di Europa League potrebbe avere un grande colpo d'occhio sotto l'aspetto dell'affluenza al Maradona.

"Stadi sempre più pieni e sempre più in fretta. Dopo l’intesa di martedì tra il presidente della Figc Gabriele Gravina e il ministro della Salute Roberto Speranza, la questione capienze ha avuto una notevole accelerazione. Per il momento nei tempi, ma presto - curva epidemiologica permettendo - vedremo aumentare anche i numeri. L’atteso 75% per gli impianti all’aperto, assieme al 60% per quelli al chiuso, arriverà infatti con un discreto anticipato rispetto al preventivato primo marzo. Già dal weekend del 27 febbraio, quando è in programma la 27esima giornata di campionato (con Lazio-Napoli), la capienza negli stadi crescerà di un 25% e ci sono concrete speranze che la stessa sorte tocchi alle gare di Europa League del 24 dove, accanto alla sfida tra Lazio e Porto, spicca il big match del Maradona tra Napoli e Barcellona".