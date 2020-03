Barcellona-Napoli a rischio porte chiuse, il Mattino: "I club non hanno ricevuto alcuna comunicazione, decide la UEFA"

Ultimissime calcio Napoli - In attesa di capire come cosa accadrà per Napoli-Inter di Coppa Italia, il Ministro della Salute spagnola, Salvador Illa, nel pomeriggio di ieri, ha confermato le porte chiuse alle gare europee di Inter ed Atalanta. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Mattino ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Il Napoli, infatti, dovrà giocare a Barcellona il match di ritorno degli ottavi di Champions il prossimo 18 marzo e nonostante la raccomandazione del ministro della sanità spagnolo non si riferisca direttamente alla sfida degli azzurri, il rischio che anche quella gara possa subire delle modifiche è molto più che plausibile. Il club catalano, infatti, non ha ancora ricevuto alcun genere di comunicazione e per tanto non si è ancora espresso in alcun modo. L’impressione è che la giornata di oggi possa essere quella decisiva per riuscire ad ottenere qualche informazione in più. Il Napoli, al momento, non ha ricevuto alcun genere di comunicazione anche perché la decisione finale spetterà sempre alla Uefa. Quella del ministero della salute, infatti, resta al momento una raccomandazione da seguire almeno per le gare (di calcio e non solo) che vedranno impegnate le squadre spagnole contro quelle italiane. Nella giornata di ieri , poi, la Uefa ha sottolineato che per il momento non intende far svolgere partite di Champions League, o Europa League, a porte chiuse, anche se si è detta pronta a valutare l’evolversi degli eventi e decidere di conseguenza".