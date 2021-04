Napoli, attacco atomico: 71 gol in 32 giornate, solo con Sarri si fece meglio

Napoli Calcio - Un attacco atomico. 71 gol in 32 giornate, solo con Sarri quattro anni fa il Napoli ha segnato di più (75). Gattuso ha solo l'imbarazzo della scelta, anche oggi con il Torino. E stavolta tocca a Osimhen, la gemma più preziosa in quel galeone stracarico d'oro e di pietre che è l'attacco del Napoli, un pozzo nel quale pescare a piene mani talenti e qualità.

Come riporta Il Mattino:

"Ora che tutti stanno finalmente bene, ora che si può anche star lì a fare delle valutazioni, Gattuso si gode il dilemma: i ballottaggi ci sono, eccome. Osimhen o Mertens? Politano o Lozano? Col Toro tutto lascia intendere che si va verso il ritorno da titolare di Osimhen e la conferma sulla destra di Politano. Evocato per mesi come il messia, Victor è un campione appena 22enne, ma non fa ancora i miracoli e sbaglia pure qualche gol, come i comuni attaccanti mortali. Il sito specializzato Transfertmarkt dice che il cartellino dell'attaccante nigeriano, nonostante le peripezie non ha subito svalutazioni di sorta da luglio a oggi. Neppure di un euro. Resta il 12esimo giocatore più prezioso della serie A, ed è una delle stelle d'Europa visto che per il portale ha lo stesso valore di Martial (Manchester United) che ha 25 anni e Morata che ne di anni ne ha invece 28".