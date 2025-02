Napoli, asse di ferro sulla fascia destra: Politano-Anguissa-Di Lorenzo, insieme 10 gol e 6 assist

Ultime notizie Napoli: oggi il quotidiano Il Mattino elogia l'asse di ferro sulla fascia destra composto da Giovanni Di Lorenzo, Frank Zambo Anguissa e Matteo Politano. Un trio che "va come un treno. E senza soste".

In effetti Politano, Di Lorenzo e Anguissa sono i tre giocatori del Napoli più utilizzati da Antonio Conte. "Intoccabili, insostituibili, imprescindibili", scrive Il Mattino, ricordando come solo Politano abbiamo saltato tre partite per infortunio. Questi alcuni numeri dei tre:

Politano : 2 gol e 2 assist in 20 partite da titolare

: 2 gol e 2 assist in 20 partite da titolare Anguissa : 5 gol e 4 assist in 23 partite da titolare

: 5 gol e 4 assist in 23 partite da titolare Di Lorenzo: 3 gol e 2 assist in 23 partite da titolare

La forza del trio è data anche dal fatto che ormai da 4 anni giocano sempre insieme e ormai conoscono a memoria i meccanismi: