Repubblica - Fine di un ciclo e anno zero per il Napoli: Spalletti ha un compito fondamentale

Notizie Napoli calcio. Il progetto Napoli è arrivato ad una fine e ad un nuovo inizio: è quanto scrive Repubblica che analizza il momento azzurro all'alba della nuova stagione e del ritiro di Dimaro.

Spalletti Napoli

Napoli sarà anno zero

Ci saranno diversi volti nuovi, così come gli assenti (da Insigne e Ghoulam, passando per Ospina e forse Mertens) a testimonianza di come il club di De Laurentiis sia pronto a cambiare pagina. Ruolo fondamentale, in questa transizione, sarà quello di mister Spalletti come scrive il quotidiano: