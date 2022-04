Napoli, addio scudetto tra rimorsi e rimpianti! CorSport: al Maradona un capitale dilapidato

Il famoso carro è sempre più lontano: 5 punti di ritardo in due partite rispetto all'Inter e 3 rispetto al Milan sono tantissimi per il Napoli, come racconta il Corriere dello Sport.

Napoli, addio scudetto

“Sono un capitale dilapidato in centottanta minuti di Maradona trascorsi via tra rimorsi (con la Fiorentina) e rimpianti (con la Roma). La vittoria in trasferta con l'Atalanta aveva rilanciato il Napoli a tal punto da spingere gli esperti a ritenerlo favorito per la conquista dello scudetto, ma l'aura è durata il tempo di due giornate trascorse in casa. È andata così, è andata male anche ieri: piange Insigne, piange la classifica, non piange Spalletti. Ma di certo felice non è”

Napoli-Roma, il tabellino

NAPOLI (4-3-3): Meret; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka (12' st Zielinski), Fabian Ruiz (23' st Demme); Lozano (23' st Elmas), Osimhen (38' st Mertens), Insigne (37' st Juan Jesus). A disp.: Marfella, Idasiak, Tuanzebe,, Ghoulam, Politano, Ounas, Petagna. Allenatore: Spalletti.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini (39' st Perez), Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante (1' st Mkhitaryan), Oliveira (30' st Veretout), Zalewski (30' st El Shaarawy); Pellegrini; Zaniolo (41' st Afena-Gyan), Abraham.A disp.: Fuzato, Kumbulla, Spinazzola, Maitland-Niles, Vina, Bove, Shomurodov. Allenatore: Mourinho.

ARBITRO: Di Bello.

MARCATORI: 11' pt Insigne (N, su rig.), 46' st El Shaarawy (R)

NOTE: Espulso al 33' st Fuzato (R), dalla panchina per proteste. Ammoniti: Koulibaly, Zanoli, Lozano (N); Cristante, Zaniolo (R). Recupero: 3' pt, 8’ st.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli