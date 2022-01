Il Mattino - Napoli: addio di Mertens, segnale di ADL pronto a rinunciare al belga

Ultimissime notizie di calciomercato riguardo l'addio di Dries Mertens da Napoli. Perché il belga è in scadenza e ora De Laurentiis manda un segnale per la separazione con Mertens che si prepara a lasciare la piazza azzurra.

Il Mattino svela le ultime su quella che riguarda la questione Mertens e il suo addio da Napoli, De Laurentiis manda segnali chiari per quello che sarà un'altra dura separazione per i tifosi.



De Laurentiis non ha più bisogno di vendere i suoi tesori. Ovvio, dovesse arrivare la proposta irrinunciabile, ci penserà. Ma lo farà senza assilli di bilancio, senza costrizioni finanziarie. La rinuncia a 4 importanti stipendi porta il monte-ingaggi attorno a quota 75 milioni di euro. L'addio di Insigne, come quello di Callejon ma anche quello probabile di Mertens, manda segnali a tutti: il Napoli può anche rinunciare a costo zero ai suoi calciatori.