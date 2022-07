Napoli a Dimaro, Koulibaly e Osimhen potrebbero non esserci dal primo giorno: il motivo

Notizie Napoli calcio. Il Napoli è pronto a tagliare il nastro d'inizio della prossima stagione. Già da domani partiranno i test fisici a Castel Volturno per la squadra di Spalletti che poi si sposterà a Dimaro per la prima parte di ritiro.

Proprio del ritiro di Dimaro ha parlato l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che ha evidenziato come alcuni calciatori azzurri potrebbero giungere in Trentino con qualche giorno di ritardo:

È probabile che alcuni nazionali, come Koulibaly e Osimhen, si aggreghino qualche giorno dopo in Trentino, visto che hanno giocato con le nazionali fino a giugno. Mentre ci saranno sicuramente i nuovi arrivi, il terzino uruguaiano Mathias Olivera - che sta recuperando in fretta l’infortunio al ginocchio - e l’esterno offensivo georgiano Khvicha Kvaratskhelia: su di loro si concentrerà la curiosità dei tifosi, sempre numerosi nel tradizionale ritiro.