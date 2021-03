Napoli a caccia di difensori: oltre a Senesi piace un punto fermo della Fiorentina, tutto dipenderà dal nuovo allenatore

Calcio Mercato Napoli - Il Napoli cerca rinforzi in difesa per la prossima stagione con i probabili addii di Koulibaly e Maksimovic. Secondo quanto riferisce La Repubblica, Nikola Milenkovic è un difensore che piace tanto: il 23enne serbo è intenzionato a chiudere l’esperienza con la Fiorentina e studia il salto di qualità. Non è mai sparito dai radar neanche Marcos Senesi. L’argentino del Feyenoord accetterebbe senza battere ciglio un’esperienza in maglia azzurra: l’Italia e a maggior ragione il Napoli lo intrigano. Difficile, però, fare troppe previsioni sui nuovi innesti. Bisognerà capire chi sarà il nuovo allenatore e soprattutto la dimensione del Napoli.