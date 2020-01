Mutu: "Mi rivedo in Insigne per due motivi. Gattuso? E' l'unico che può tirare fuori il Napoli da questo momento"

Ultimissime Calcio Napoli - Adrian Mutu ha rilasciato alcune dichiarazioni all'edizione odierna de Il Mattino. Ecco alcuni passaggi evidenziati da CalcioNapoli24

Cosa rappresenta per lei la Fiorentina? "È stato il mio grande amore in serie A".

Oggi gioca contro il Napoli, che Gattuso invece ce l’ha in panchina: che idea si è fatto? "Da giocatore mi dava tante botte,ma poi siamo diventati grandi amici. Rino mi piace tanto come allenatore e mi sembra possa essere davvero l’uomo giusto per il Napoli, anche se stanno passando un momento difficile e delicato. Lui è l’allenatore in grado di tirarli fuori"

Nel Napoli invece chi le piace? "Come stile mi rivedo in Insigne. Perché è un giocatore di grande tecnica e penso sia un ottimo attaccante anche se sta segnando poco. Ma il Napoli è squadra con grandi talenti, sono sicuro che con Gattuso svolteranno presto"