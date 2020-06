Muro Maksimovic, i quotidiani celebrano Nikola nelle pagelle: "Un autentico gigante, sempre sicuro e respingente: protagonista assoluto"

Ultimissime Napoli - Senza dubbio Nikola Maksimovic è stato tra i migliori in campo ieri sera contro la Juventus. Ecco le pagelle dei maggiori quotidiani per il centrale del napoli

Gazzetta 7,5 - Sempre più sicuro e respingente. Non è Albiol ma è un incastro giusto per Koulibaly, forse più di Manolas. I due si intendono e sostengono, dove non arriva uno interviene l'altro. Non c'è un pallone che Maksimovic non rimbalzi. Di testa è un califfo, poi ha senso del tempo e della misura. In più ha il merito di segnare il terzo rigore, che a quel punto è molto complicato perché l'errore ridarebbe fiato e speranza alla Juve. Maksimovic va sul dischetto senza cattivi pensieri e fa quel che deve. Un gigante, almeno ieri sera.

Corriere dello Sport 7,5 - L'ex difensore del Toro, in crescita esponenziale, sembra imbattibile nel gioco aereo: di testa le prende tutte. Ci prova anche alla fine, quando impegna Buffon sull'angolo calciato da Politano.

Tuttosport 7 - Conferma il buon momento. Abile sui palloni alti, non ha timore a far ripartire l'azione da dietro come piace a Gattuso.

Repubblica 7 - Riempie l'area di rigore, domina sui palloni alti e sfiora il gol.

Il Mattino 7,5 - Protagonista assoluto: non sbaglia un intervento di testa, tiene bene sugli attaccanti bianconeri che si alternano dalle sue parti e si dimostra estremamente solido.