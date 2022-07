Multiproprietà, la Filmauro allontana la scelta: i De Laurentiis non hanno vissuto il Bari come un affare

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno Bari cerca di fare luce sulla vicenda multiproprietà della famiglia De Laurentiis

In realtà la Filmauro sta cercando di allontanare il più possibile lo spettro di una scelta che non sarebbe funzionale al rientro dall’investimento fatto nel Bari. Tra militanza in categorie non proprio alte (serie D e C), crisi legata al Covid e chiusura conseguente degli stadi, i De Laurentiis non hanno certo vissuto il Bari come un affare.

E, paradossalmente, nel momento in cui respirano l’atmosfera della B, si avvicina il momento della scelta. I legali delle società hanno fatto ricorso contro la decisione della federazione prima al tribunale federale, poi alla corte d’appello. In entrambi i casi il ricorso è stato bocciato. Ora, a chiudere l’iter della giustizia sportiva sarà il collegio di garanzia del Coni.

Molti tifosi in realtà hanno bollato quasi come una boutade la parte di comunicato in cui De Laurentiis senior dice di aver rifiutato anche offerte di un miliardo per il Napoli.