Multe, in bilico l'arbitro unico. Il Mattino: spunta una clamorosa novità, si potrebbe tentare una conciliazione

Ultime calcio Napoli - La battaglia legale va avanti: gli avvocati dei calciatori del Napoli stanno redigendo le loro memorie che dovranno esser pronte entro venerdi', per poi esser depositate tra sabato e lunedi', studiando a fondo tutti gli elementi da contrapporre alle contestazioni poste dal Napoli nelle multe. Da un lato, si cerca di dimostrare la natura «punitiva» del ritiro: se verra' dimostrata, sara' ritenuta illegittimita.

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino:

"Se nelle scorse ore serpeggiava la possibilita' piuttosto solida di un unico arbitrato, con un solo arbitro nominato da tutti calciatori, ora si profila l’altra strada: quella di diversi se non addirittura singoli arbitrati. Al momento, il piacentino Francesco Macri' e' l’avvocato che potrebbe coagulare sotto il suo arbitrato diversi azzurri. Non c’e' stata, per il momento, la nomina ufficiale e Macri' non ha avuto ancora modo di visionare le carte nel dettaglio. Sia il Napoli sia i legali dei calciatori sono abbastanza fermi nelle loro posizioni: si prospetta una battaglia tecnica intensa, anche se alcuni avvocati fanno emergere la sensazione che si possa approdare ad una conciliazione".