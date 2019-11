Multe calciatori Napoli, Tommasi: "Bisognerà capire se e come la richiesta di andare in ritiro è stata formalizzata. Danni d'immagine? Non credo violino la clausola compromissoria"

Ultime Calcio Napoli - Damiano Tommasi ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in merito alle ultime notizie delle multe ai calciatori del Napoli:

Come sindacato spesso siete impegnati nel far rispettare i tempi dei pagamenti, a Napoli il discorso è diverso.

"In effetti è una situazione strana, particolare. Noi abbiamo parlato con la squadra e ci siamo messi a disposizione dei giocatori che richiederanno una consulenza. Ora bisognerà capire quali saranno le reali contestazioni della società, quando saranno recapitate le raccomandate".

Chiedono le multe perché la squadra non è andata in ritiro.

"Premesso che io quella sera nello spogliatoio non c’ero e non posso sapere come siano andate le cose. E se qualcuno, da qualsiasi parte, abbia sbagliato. Quello che posso ribadire, in linea di principio, è che la scelta eventuale di ritiro è una competenza tecnica. E Ancelotti pubblicamente ha detto di non esser d’accordo con la proposta di ritiro fatta dal presidente De Laurentiis. Poi nella fattispecie bisognerà capire se e come la richiesta di andare in ritiro è stata formalizzata".

Sarà guerra anche sui diritti d’immagine.

"Non credo violino la clausola compromissoria, perché sono accordi che si integrano ai contratti federali. Ma aspettiamo prima di fasciarci la testa".