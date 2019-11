Multe calciatori Napoli, la contromossa della squadra alle notifiche di ADL: spunta un cavillo decisivo per opporsi

Ultimissime Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea come la squadra non accetterà passivamente le multe di Aurelio De Laurentiis. Si preannuncia una battaglia legale senza precedenti.

"In questi giorni i giocatori si sono attivati attraverso i rispettivi procuratori per capire quali potrebbero essere i margini per potersi opporre ai provvedimenti richiesti da De Laurentiis. L’Assocalciatori tutelerà gli interessi degli ammutinati, rivalendosi sul fatto che la decisione di un ritiro deve essere comunicata con una certa ritualità e formalità, cosa che la società non ha fatto avendo, De Laurentiis, diffuso la notizia soltanto attraverso la radio ufficiale. Insomma, si arriverà allo scontro totale, mentre c’è ancora tutta una stagione da giocare nonostante l’obbiettivo scudetto sia fallito ancor prima della fine del girone d’andata"