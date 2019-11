Multe calciatori Napoli, l'avvocato Chiacchio: "Sui diritti d'immagine non escludo che De Laurentiis possa congelare gli stipendi della squadra"

Ultime Calcio Napoli - Eduardo Chiacchio ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in merito alle ultime notizie delle multe ai calciatori del Napoli:

Avvocato, lei che è un esperto di diritto sportivo, fa bene il Napoli a usare il pugno duro?

"De Laurentiis avrà le sue buone ragioni, sulle quali avrà approfondito i dettagli con gli esperti che lo circondano. La situazione ha una valenza particolare perché siamo ancora a inizio stagione e la società deve ristabilire le regole per non rischiare sui risultati sportivi. Del resto sul ritiro il club dispone e il tecnico, come ha fatto, e i giocatori da dipendenti devono rispettare le direttive".

Per qualche giocatore verrà richiesto anche il 50% di trattenuta sullo stipendio.

"Il club avrà sviluppato delle considerazioni per arrivare a ciò, altrimenti si sarebbe “accontentato” del 5% senza ricorrere all’arbitrato".

E poi ci sarà anche la causa civile, riguardo i diritti di immagine.

"Non conosco le norme di questi accordi, che comunque sono svincolati dalla clausola compromissoria. A questo punto non mi sento di escludere che la società possa decidere di congelare gli emolumenti in via cautelativa. Considerato che diversi calciatori, quando arriverà la sentenza, non saranno più dipendenti del Napoli"