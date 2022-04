CorSport annienta con un 3,5 l'arbitro Di Bello: "Disastro annunciato, continua a non vedere i rigori per il Napoli"

Disastro annunciato, dal giorno delle designazioni: Di Bello conferma quello che si sapeva (eppure era la 15ª in A). Mah! Inizia così la moviola del Corriere dello Sport, che valuta con un clamoroso 3,5 la prestazione dell'arbitro.

"Continua a non vedere i rigori per il Napoli (come a Bergamo), forti dubbi per il contatto Meret-Zaniolo, da un punto di vista comportamentale è sotto la sufficienza, tecnicamente non ne parliamo, incoerente sul disciplinare. Stop.

Ha ancora avuto bisogno del VAR per vedere un rigore solare di Ibañez su Lozano: resta al VAR un’eternità, cos’altro doveva succedere?

Uscita di Meret su Zaniolo: Di Bello non assegna nulla (figuriamoci), Di Paolo tace. Sarebbe intervenuto se fosse stato rigore?

Cristante sul piede sinistro di Lobotka; Zanoli col piede a martello mentre Olivera sta per tirare: arancioni portati al giallo più che al rosso. Graziato Zanoli, manca giallo su Abraham"