Moviola Inter-Fiorentina 2-1, CdS: Grave errore dell'assistente, ecco perché il Var non poteva intervenire

Napoli - Serataccia per l'arbitro La Penna e l'assistente Scatragli commenta questa mattina il Corriere dello Sport nella moviola per la gara Inter-Fiorentina terminata con la vittoria della squadra di Simone Inzaghi per 2-1. Clamoroso è infatti l'errore da cui scaturisce l'angolo che porta all'1-0 interista: Bastoni crossa la sfera quando quest'ultima è già ampiamente fuori. Doveva essere rimessa dal fondo ed invece l'arbitro dà calcio d'angolo sul quale poi si verifica l'autorete di Pongracic.

Moviola Inter Fiorentina 2 1: bocciato l'arbitro La Penna

Il Corriere dello Sport dà voto 5 in pagella all'arbitro La Penna di Inter-Fiorentina:

"Serataccia per La Penna e i suoi assistenti, in particolare Scatragli. Un pallone fuori non visto, un rigore che doveva essere dato in campo. Spaventano i particolari: su due minuti di recupero nel primo tempo, il gioco è stato fermo da 45’21” a 46’40” (colpa di un fallo prima non fischiato e poi fischiato dall’altra parte che ha fatto saltare i nervi con una mezza mass) e la fine è arrivata a 46’58”.

Primo problema, colpa dell’assistente numero uno, Scatragli, in netto ritardo: sul cross di Bastoni, il pallone è nettamente fuori, nessun dubbio, forse su queste cose oggettive bisognerebbe cambiare il protocollo del VAR (ci avrebbe messo un secondo). Mandragora lo mette in angolo e protesta, ma per la terna è tutto buono, così nasce il gol di Lautaro. Il VAR? Mani legate, col pallone in angolo inizia nuova azione. Colpo di testa di Gosens, Darmian ha il braccio staccato dal corpo, la posizione è sì congrua ma troppo aperto per poter essere considerato non punibile. Siamo davvero al limite, ma è corretto dare rigore".