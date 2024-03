Moviola Barcellona-Napoli 3-1, Corsport: disastro Makkelie! Manca un rigore su Osimhen oltre ad un rosso

Barcellona - Napoli 3-1, bocciatura totale per l'arbitro Makkelie. L'edizione odierna del Corriere dello Sport dà una pesante insufficienza in pagella al direttore di gara olandese che ieri ha commesso errori piuttosto gravi ed evidenti che hanno avuto un peso sulla gara. A farne le spese è stata la squadra di Calzona che avrebbe dovuto beneficiare di un rigore ed anche di un'espulsione a suo favore.

Dicevamo come il Corriere dello Sport abbia praticamente bocciato in pieno la prova di Makkelie dandogli un 4,5 in pagella. Il giudizio sul fischietto olandese è stato piuttosto severo da parte del quotidiano che gli imputa due errori davvero gravi:

"Se è stato un arbitro di valore, Mekkelie è rimasto ancorato al passato, come quei vecchi nostalgici che non s'arrendono mai. Fischi in ritardo, valutazione tecnico-disciplinare non sufficiente.

Brutta entrata di Christensen ai danni di Lobotka, piede a martello sul collo del piede e la caviglia sinistra di Lobotka che si piega. Incerto Makkelie, arriva solo il giallo dopo diversi secondi, l'impressione però è che l'entrata fosse davvero brutta, poteva starci il rosso.

Osimhen finisce a terra dopo un contatto con Cubarsì: l'attaccante azzurro sfiora la punta del piede destro dell'avversario per primo, poi è Cubarsì ad andare sul piede destro di Victor, per Makkelie troppo poco per dare il rigore, ma è uno step on foot. Ci stava il penalty".