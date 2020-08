Moviola Barcellona-Napoli, Gazzetta boccia l'arbitro Cakir: irregolare l'1-0 di Lenglet, non c'è traccia del tocco di mano sulla rete annullata a Messi

Ultimissime Napoli - La moviola di Gazzetta su Barcellona-Napoli

"Il primo tempo vive su tre eventi da Var. L’1-0 del Barcellona arriva grazie a Lenglet che spinge però Demme: l’impressione è che Cakir avrebbe dovuto annullare il gol, ma dalla regia non sono di questa idea e lui non va a controllare. Non c’è traccia invece del tocco di mano che il Var (ancora attraverso il check fonico con l’arbitro turco) ravvisa sulla spettacolare giocata di Messi per il 3-0. Cakir corre a rivedere invece a monitor il calcione che Koulibaly rifila a Messi: il difensore rinvia la caviglia di Leo e non il pallone, anche a occhio nudo era evidente. Il direttore di gara ha bisogno di uno sguardo al replay per decretare il giusto penalty. Niente Var invece per decidere di assegnare il rigore al Napoli alla fine del primo tempo: Rakitic è nettamente in ritardo su Mertens che viene colpito e abbattuto. Il secondo tempo non offre spunti clamorosi, però Cakir balbetta anche nell’unico episodio. Al 22’ Koulibaly ferma Suarez in maniera ruvida e l’arbitro non estrae il giallo che invece il difensore si sarebbe meritato. Serata negativa dunque per l’arbitro turco che non è sembrato particolarmente reattivo".