Atalanta-Juve, la moviola di Tuttosport: Cuadrado con un braccio, è fallo! Spiegato il motivo del mancato intervento del Var

Serie A news - Atalanta-Juventus è stata una gara discussa per colpa di diverse decisioni arbitrali non sanzionate a dovere dall'arbitro Rocchi. Tuttosport le analizza alla moviola:

"Al 18’ pt il Papu Gomez entra in area e cerca l’imbucata. Khedira tocca il pallone con il braccio, posizionato in quella che il designatore Nicola Rizzoli nel recente incontro con i club ha definito la “zona rossa”: quindi ci sta il rigore assegnato da Rocchi. Al 34’ st Freuler crossa da destra e Emre Can, al limite dell’area, tocca con il braccio. Rocchi, dopo aver riguardato l’azione, non assegna il penalty e fa bene: la palla rimbalza prima sul piede del tedesco (che alza la gamba per intercettare il cross, dunque la sua è una giocata) e solo dopo sul braccio, comunque posizionato a protezione del volto. Al 37’ st il caso più contestato: il 2-1 di Higuain. Cuadrado entra in scivolata a centrocampo e tocca la palla anche con una mano (l’irregolarità c’è). Rocchi è coperto, il guardalinee lontano. L’azione prosegue e anche Pasalic gioca la palla: motivo per cui il Var non può intervenire dopo il gol del Pipita, servito proprio da Cuadrado".