Mourinho contro Spalletti, il confronto: numeri a senso unico tra i due allenatori

News Napoli calcio. Napoli-Roma sarà anche l'ennesimo confronto tra Spalletti e Mourinho. Come riportato dal Corriere della Sera, però, ad oggi i numeri premiano nettamente l'allenatore portoghese.

Spalletti trova un avversario che in campionato ha messo insieme 11 risultati utili consecutivi (7 vittorie e 4 pareggi). E soprattutto rivede José Mourinho, che contro di lui non ha mai perso. Cinque confronti: tre vittorie per lo Special One e due pareggi. Quattro gli incroci nella stagione 2008-2009: Supercoppa Italiana, Inter-Roma 8-7 ai rigori; campionato, Roma-Inter 0-4 e Inter-Roma 3-3; Coppa Italia, Inter-Roma 2-1. Pesa anche lo 0-0 di questa stagione. Il 24 ottobre il Napoli si presentò all’Olimpico con 8 vittorie nelle prime 8 giornate ma la Roma gli portò via i primi punti stagionali.