"Mourinho mi ricorda mio fratello". Da Spalletti l'elogio inaspettato verso lo Special One

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ieri in conferenza stampa ha elogiato il suo diretto avversario, José Mourinho della Roma.

Spalletti elogia Mourinho

«Di Mourinho apprezzo molto quella capacità di farti arrivare il suo pensiero. In questo mi ricorda molto mio fratello Marcello. È un uomo che si avvia a diventare una leggenda. Tutti scrivete che non l’ho mai battuto ed è vero. Per vincere una sfida con lui bisogna battere una leggenda»

Come racconta la Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti elogia il collega mai superato e anche Roma («Ho vissuto lì un periodo splendido») ma domani questo avversario preoccupa, perché è fra i più in forma e bisogna trovare le giuste contromosse per batterla e continuare un sogno scudetto in cui Spalletti crede.

