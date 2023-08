Mourinho: "Io alla Roma come Ancelotti all'Everton: accetti il rischio e la gente pensa “è finito”"

Serie A - Josè Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport. L'allenatore ha chiamato in causa il collega Carlo Ancelotti:

"Quando uno come noi accetta questo rischio la gente pensa ‘è finito’. Poi Carlo va al Real Madrid e vince tutto quello che c’era da vincere. Un profilo come il mio, uno che ha vinto tanto, di solito non accetta facilmente un progetto potenzialmente minore. Mi viene in mente solo Ancelotti all’Everton.Quando ho firmato con la Roma sapevo perfettamente a cosa andavo incontro. Se adesso mi domandi se sono pentito della scelta, rispondo di no. Assolutamente no".