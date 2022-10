Morte Ventrone, il ricordo di Zazzaroni: “Fu Ranieri a dargli fiducia al Napoli. Gli affidò il recupero di De Napoli”

Calcio Napoli - Ieri è morto Gian Piero Ventrone. Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport ha scritto il suo ricordo dell'ex preparatore atletico di Juventus e Napoli:

"Gian Piero era più avanti degli altri. Il padre gli aveva lasciato un po’ di denaro e lui lo investì in strumenti per il lavoro (cardiofrequenzimetri e altro). Trent’anni fa fu Claudio Ranieri, consigliato dall’allora assessore allo sport di Pozzuoli, a dare fiducia al giovane che faceva correre la Primavera del Napoli: gli affidò il recupero di De Napoli e in seguito lo volle in prima squadra. Sempre a Napoli Marcello Lippi si innamorò del sistema Ventrone al punto che un anno dopo portò Gian Piero alla Juve. Nel frattempo il Nostro si era evoluto”