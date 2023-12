Momento difficile per Meret, da oggi è in ballottaggio con Gollini: col Braga rischia di restare fuori

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla questione Meret-Gollini:

"Non c’è più nemmeno l’alibi della emergenza, visto che Mario Rui è vicino al recupero e spera di essere di nuovi tra i convocati in Champions. Ieri si è allenato in palestra Kvaratskhelia per un lieve attacco influenzale, che non preoccupa. In gruppo Gollini, che d’ora in poi sarà in ballottaggio con Meret e non è escluso che possa sostituirlo tra i pali. Il portiere friulano vive infatti un momento difficile e lo stesso vale per Natan, che continua a non convincere e avrebbe bisogno di crescere con calma, invece di essere sempre tra i titolari".