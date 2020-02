"Molto bella!" Retroscena Repubblica: Rakitic stregato dalla città di Napoli, vista mozzafiato in hotel

Ultimissime calcio Napoli - Di certo non li spaventerà il San Paolo, sono campioni che hanno vissuto tante sfide così e visto tanti stadi caldi. Ma sicuramente il fascino di Napoli città e del San Paolo può colpire. E ha colpito Ivan Rakitic, impressionato dalla città di Napoli.

A svelarlo è l'edizione odierna di Repubblica, che ha beccato alcuni tifosi spagnoli all'esterno dell'NH:

«Muy bonito». Ivan Rakitic, centrocampista croato, osserva il panorama da uno dei piani alti dell’Nh, ex Jolly hotel. «Ho parlato con Rakitic e mi ha detto che trova Napoli molto bella» , dice Javier Portos, uno dei tifosi del Barcellona che alloggia nello stesso albergo del club blaugrana. Sono le 14,30, la squadra spagnola è atterrata da circa un’ora e mezza, i giocatori con lo staff tecnico, gli sponsor, si sono sistemati nelle stanze di via Medina e sono scesi al ristorante: spaghetti in bianco o al pomodoro e frutta. Menù light per gli atleti. Javier esce dall’hotel per fare un giro con la compagna. «Contro il Napoli vinciamo» , è convinto il tifoso catalano. Che poi non trattiene una domanda: «Il virus si è diffuso solo al nord? Qui a Napoli non è arrivato, giusto?». È la grande paura chiamata coronavirus.