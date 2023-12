Moggi: "Vi dico il risultato di Napoli-Inter"

Luciano Moggi sulle pagine del quotidiano Libero ha scritto della gara Napoli-Inter, facendone anche un pronostico:

"La squadra di Mazzarri, nonostante la sconfitta per 4-2 rimediata in Champions al Bernabeu contro il Real Madrid di Ancelotti, ha fatto capire di essere in piena ripresa tecnica e di autostima. L’Inter, reduce dal pareggio rocambolesco per 3-3 in casa del Benfica, troverà molte più difficoltà rispetto al solito nel mantenere quantomeno inalterato il vantaggio dei due punti sulla Juve. Un pareggio a Napoli ci sembra il risultato più probabile e porrebbe nerazzurri e bianconeri a pari punti".