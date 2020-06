Il settimanale Sportweek dedica ampio spazio al lavoro di Gennaro Gattuso. Tra le tante curiosità c'è una legata a Mertens: "C’è anche il carisma della persona, che sa motivarti meglio di altri tecnici. Perché non era semplice l’approccio in dicembre. Troppe le spaccature nello spogliatoio, le incomprensioni fra squadra e società. Al primo discorso, Gattuso si sentì rispondere da Mertens: «Mister va bene tutto, ma come la mettiamo con multe e cause civili?»"