"Mister gliela regalate come al solito?", il caso Gasp finisce in politica. Cdm: ma il tifoso non poteva aspettarsi che gli offrissero caramelle

Ultime calcio - Certo non poteva aspettarsi che gli offrissero caramelle il tifoso napoletano in t-shirt e calzoncini che, armato di smartphone, ha avvicinato l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini per provocarlo. Questo proprio alla vigilia del match Juve-Atalanta.

Gasperini con il tifoso del Napoli

Come riporta il Corriere del Mezzogiorno:

"La scenetta poco edificante è durata una manciata di secondi. La squadra orobica è stata intercettata alla stazione di Treviglio, nella bassa bergamasca, dove era in attesa del Frecciarossa per il capoluogo piemontese, dal tifoso napoletano che, avvicinandosi a Gasperini, lo ha provocato: «Mister, dopo dieci anni ve la giocate la partita, o gliela regalate come al solito? Forza Napoli». Chiaro il riferimento allo score dei nerazzurri contro la Juve, dove a Torino non vincono dal 1989 (0-1, rete di Caniggia). Le parole dell’uomo non sono state prese benissimo. Se Gasp si è limitato a un «fatti un giro, pedala co.», il team manager Moioli ci è andato giù pesante, apostrofandolo con un «Testa di c..., terrone del c...» e aggiungendo una bestemmia. Apriti cielo, sui social si scatena il finimondo. Già normalmente tra supporter napoletani e bergamaschi non corre certo buon sangue. Ora sotto il Vesuvio l’insulto viene visto come una chiara provocazione razzista. Qualcuno per la verità fa anche notare che il tifoso in pantaloncini corti neri e t-shirt doveva aspettarsi risposte piccate alla sua provocazione. C’è pure chi ricorda che Gasperini da giocatore avrebbe fatto un fallo piuttosto pesante nei confronti di Diego Maradona mentre tentava di marcarlo. Lo screzio diventa un piccolo caso politico. Sandro Ruotolo, senatore napoletano del Pd, interviene risentito su facebook: «In un paese normale la società Atalanta calcio avrebbe chiesto scusa per le dichiarazioni razziste del suo dirigente rivolte al tifoso del Napoli: “terrone del c...”. In un paese normale» ripete".