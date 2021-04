"Mio futuro irrilevante, conta il finale di campionato", spifferi Gattuso: ecco con chi si è confessato

Notizie Napoli calcio, l'edizione odierna de Il Mattino dedica ampio spazio al futuro del tecnico partenopeo Rino Gattuso. Secondo il quotidiano Ringhio resta sul pezzo, non vuole distrazioni, sia quelle sul mercato Napoli e nemmeno quelle piacevoli legate ai complimenti di De Laurentiis per la vittoria con la Lazio e per il modo con cui è arrivata.

Rinnovo Gattuso, le ultimissime

"Il mio futuro adesso è irrilevante. Dobbiamo concentrarci sul finale di campionato, sulla partita di lunedì con il Torino, e per ottenere il massimo possibile. Il resto è veramente irrilevante, non deve preoccupare nessuno", ripete a quelli che gli sono vicini secondo Il Mattino