Come sta Mino Raiola? Ancora voci su un aggravamento ma lo staff ribatte: «Controlli previsti»

Sono ore di grande apprensione per la salute di Mino Raiola. Il famoso agente di tanti campioni, secondo una indiscrezione rilanciata nel tardo pomeriggio di ieri dalla Bild, sarebbe addirittura ricoverato in terapia intensiva per una malattia polmonare non legata al Covid. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Ultime Serie A

Come sta Mino Raiola?