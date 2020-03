Gazzetta - Tentazione Milik per il Milan, possibile scambio con Calhanoglu al Napoli: la situazione

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive di una tentazione Milik per il Milan. L'attaccante polacco è in uscita da Napoli. Contratto in scadenza nel 2021 che quasi sicuramente non verrà rinnovato. L'attaccante chiede fiducia e un ingaggio alto, cosa che il Napoli al momento non sembra aver intenzione di concedere. Intanto su di lui ci sono tanti club tra Premier League e Liga Spagnola. Il Milan ci prova ma senza pensare a grosse cifre, sul piatto potrebbe essere messo Calhanoglu in uno scambio, piace tanto a Gattuso.

Milik

Milan news - Milik in rossonero, scambio con Calhanoglu

"E qui veniamo all’attualità rossonera. Nulla di più facile, infatti, che la prossima stagione il Milan assicuri a Milik quella maglia da titolare che al San Paolo gli manca da troppo tempo. Ma quali potrebbero essere i contorni economici di questa operazione? Si sa che De Laurentiis non fa sconti. In casa rossonera magari ambirebbero uno scambio, ricordando che Rino Gattuso ha sempre stimato il turco Calhanoglu. Ma al Napoli quest’ipotesi può star bene? Vediamo".