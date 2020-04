Gazzetta - Ibra-Milan sarà addio, il prescelto è Milik: ADL fissa il prezzo di partenza, difficile un'operazione con scambi

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla pista Milan per Milik:

Milik-Milan, le ultime notizie: via Ibrahimovic

"L’addio di Ibra lascerebbe infatti un vuoto di esperienza difficile da colmare, ecco perché le antenne rossonere si sono sintonizzate sulle frequenze di Arek Milik. Il polacco, 26 anni compiuti a febbraio, è un profilo che scollina oltre l’asticella degli under 25 fissata da Elliott ma garantisce la maturità necessaria per il centravanti “da gol sicuri” da affiancare a Leao. Il suo contratto è in scadenza nel 2021 e il rinnovo è in alto mare perché Milik è intenzionato a cambiare aria: il Napoli dovrà cederlo in estate per evitare di perderlo a zero tra un anno. Le premesse su cui trattare però sono chiare: De Laurentiis vuole monetizzare (si parte da 40 milioni, un’operazione con scambi sarebbe in salita) e in corsa c’è anche l’Atletico Madrid".