Milik-Juve, Tuttosport: dagli ambienti azzurri non c'è alcuna preclusione, Paratici mette sul piatto 4 calciatori

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su Milik: "Dagli ambienti azzurri, in caso di mancato rinnovo, non filtra alcuna preclusione nei confronti dei campioni d’Italia. Il Napoli, però, intende parlare soltanto di contanti con la Juventus. ADL valuta il polacco 40-50 milioni e non intende fare sconti forte dell’interesse di Atletico, Tottenham e Chelsea. I bianconeri non possono staccare un assegno del genere, però sono disposti a ragionare su formule più creative. A partire da una operazione allargata. Alla Continassa sono disponibili a calare sul tavolo diversi nomi: da Daniele Rugani a Cristian Romero (attualmente in prestito al Genoa), da Rolando Mandragora (che verrà riscattato dall’Udinese) a Luca Pellegrini (in prestito al Cagliari) fino al più costoso Juan Cuadrado".