Repubblica - Milik separato in casa col Napoli, ieri si è allenato da solo a Castel Volturno

I colleghi dell’edizione odierna di Repubblica svelano alcuni particolari in merito alla situazione di Milik e la sua cessione alla Roma:

“La Roma ha fretta di concludere, anche per sbloccare la cessione di Dzeko alla Juventus. I giallorossi vogliono sostituirlo a tutti i costi con Milik e sono sicuri alla fine di centrare il loro obiettivo. Per questo hanno offerto un contratto faraonico al polacco, che ha invece già smesso nella sostanza di far parte del progetto Napoli. «Gli abbiamo proposto per mesi il rinnovo e lui l’ha rifiutato: adesso trovi in fretta un’altra situazione, in avanti siamo coperti con gli acquisti di Osimhen e Petagna » , aveva detto nei giorni scorsi Gattuso, prima di escludere dalla lista dei convocati per le amichevoli contro il Pescara e lo Sporting Lisbona l’attaccante, che ieri si è allenato addirittura in solitudine al Training Center di Castel Volturno. È un’altra prova del rapporto ormai compromesso in modo definitivo tra il giocatore e tutto l’ambiente azzurro, anche se il divorzio non si è ancora ufficialmente consumato.

Il Napoli e Milik sono infatti per il momento separati in casa ed è una situazione sgradevole per tutti, compresi Gattuso e i compagni di squadra. Ma il braccio di ferro in corso rischia di danneggiare soprattutto i diretti interessati, naturalmente. L’allenamento in disparte di ieri, dopo la mancata convocazione per le ultime due amichevoli, ha fatto capire in maniera chiara all’attaccante che la sua avventura in maglia azzurra è già conclusa, infatti. Non ci sono margini per alcun ripensamento nemmeno da parte dell’allenatore, che almeno nel reparto offensivo ha problemi di abbondanza e può dunque permettersi di essere intransigente.”.