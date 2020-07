Milano Finanza - De Laurentiis ha elaborato un progetto per rendere Tim distributore della Serie A per 10 anni: i dettagli

Ultime Serie A - Si stringono i tempi per la partita sui diritti tv del della Serie A del prossimo triennio. Lunedì a Roma è previsto un incontro tra i presidenti dei 20 club di Serie A, voluto dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per discutere di un possibile piano innovativo che avrebbe come protagonista il naming sponsor della Serie A, ovvero Tim. Ne parla Calcio&Finanza:

"Secondo quanto riportato da MF-Milano Finanza, il progetto, elaborato dal numero uno del club partenopeo con Carlo Nardello, chief strategy, customer experience & transformation officer di Tim, e Luigi de Siervo, ad della Lega Serie A, prevede che sia Tim a sviluppare e distribuire il canale della Serie A per i prossimi 10 anni. Un piano che però sembra poter spegnersi sul nascere: Tim ha rilasciato un comunicato in cui ha seccamente smentito le voci che vorrebbero la compagnia come partner della Lega e del fondo d’investimento vincitore dell’asta per formare la media company"