Napoli-Milan, prima da ex per Gattuso: pronta la rivincita con Elliott

Milan-Napoli, sarà una gara ovviamente speciale per Gennaro Gattuso da grandissimo ex. Anche perché è la prima volta che il tecnico calabrese si ritroverà da avversario quel Diavolo con cui ha fatto la storia da calciatore.

Come evidenzia La Repubblica oggi in edicola, conoscendolo, il tecnico si emozionerà di certo data la sua passionalità. Ma al contempo - punzecchia il quotidiano - a Rino piacerebbe in fondo anche sgambettare i rossoneri considerando come è finita la sua avventrua da allenatore, e tirerebbe volentieri un brutto scherzo alla proprietà milanista. Per il momento gli azzurri sono a 4 successi in 5 partite dalla ripresa dopo il lockdown. L'obiettivo è migliorare lo score e arrivare nel miglior modo possibile nel match contro il Barcellona.