Milan-Napoli, condizioni da valutare per Politano: ecco cosa trapela da Castel Volturno

Ultime notizie Napoli - Un centrocampista in più o il doppio esterno a scortare la punta? Sembra essere questo, scrive il Corriere dello Sport, uno dei principali dubbi di Mazzarri prima del Milan.

L'allenatore del Napoli insiste in allenamento con la difesa a tre:

“Ieri Politano che ha svolto personalizzato in campo e quindi indisponibile per lavorare in gruppo, si è rivisto il modulo dell'Olimpico, il 3-5-1-1, con Kvaratskhelia seconda punta. Il centrocampo a cinque è una soluzione alternativa in attesa di Politano, che si è fermato. Nulla di grave, condizioni da valutare nelle prossime ore. C'è ottimismo per domenica. Intanto Cajuste si prenota - nel caso - accanto ad Anguissa e Lobotka”