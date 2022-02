Milan: Ibrahimovic salta l'Inter, le ultimissime sui tempi di recupero

Ultimissime sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic e i tempi di recupero dall'infortunio del calciatore svedese. Problema al tendine d'Achille per Ibrahimovic che salterà Inter Milan salvo sorprese e forse non solo questa partita.

Milan: condizioni e tempi recupero Ibrahimovic

Oltre al Derby di sabato Inter-Milan Zalatn Ibrahimovic del Milan rischia di saltare anche la partita di Coppa Italia contro la Lazio a causa dell'infiammazione al tendine d'Achille. A riportarlo è il Corriere della Sera.

Aggiornamenti - Dopo l'anticipazione del noto quotidiano, sono arrivate anche le conferme dello stesso Stefano Pioli in conferenza stampa: Ibrahimovic salta per infortunio Inter-Milan e ora i tempi di recupero si allungano. Il calciatore svedese è di nuovo tormentato dal problema al tendine d'Achille che lo costringe a restare ancora fermo in queste prossime settimane. Quasi impossibile il recupero di Ibra per la partita di Coppa Italia tra Lazio e Milan.

