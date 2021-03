"Mi dispiace, ma non avevo più". Koulibaly mortificato, scuse ai compagni dopo il rosso per stanchezza

L'edizione odierna de Il Mattino riferisce che nel post partita di S.s.c. Napoli-Benevento, a seguito dell’espulsione frustante maturata nel finale di match con il Benevento il difensore senegalese Kalidou Koulibaly ha voluto quasi chiedere scusa con parole che nello spogliatoio sono suonate, più o meno, così: "Mi dispiace, ma non ne avevo più".

Espulsione Koulibaly Benevento, scuse ai compagni

Secondo il quotidiano il Covid ha lasciato ancora qualche scoria anche in un fisico da corazziere quale quello del centrale azzurro, al punto da decidere sin da subito di attivare una tabella di recupero personalizzato per tornare al meglio già per il match casalingo di domenica delle 20.45 contro il Bologna. Nella sua palestra domestica è pronto il piano di recupero, una sorta di secondo tempo dell’allenamento dopo quello svolto con i compagni.