Mertens titolare, Osimhen in panchina! Gazzetta: non è una bocciatura del mercato da Gattuso, a partita in corso idea 4-2-3-1

Notizie Calcio Napoli - Il Napoli sta cedendo in maniera traumatica il suo “vecchio” centravanti, Milik, ne ha comprati altri due – Osimhen e Petagna – ma alla fine gioca sempre Ciro Mertens, l’usato sicuro. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

"Non si tratta di una bocciatura del mercato da parte del tecnico ma di una scelta ponderata dato il poco tempo per prepararsi. Come terminale del 4-3-3 il belga ha più intesa e confidenza con i compagni rispetto agli ultimi arrivati. Poi è probabile che in corsa si possa passare al 4-2-3-1 con Mertens che andrebbe dietro Osimhen prima punta. Gattuso può contare anche sul messicano Lozano, ma poi conterà la squadra e le capacità di realizzazione"