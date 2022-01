Mertens: "Se sarà addio con Napoli piangeremo tutti a casa. In tal caso tenderò la mano e sarò sempre grato a club e città"

Napoli calcio - Dries Mertens al Corriere dello Sport ha sottolineato tutta la voglia di provare a convincere De Laurentiis sul rinnovo azionando l'opzione per un altro anno. L'addio però al momento non è da escludere come lo stesso calciatore ha raccontato.

"So che esistono due strade, una è quella dell’addio. E so anche che nel momento in cui sarà inevitabile salutarsi, a casa Mertens piangeranno tutti, io, Kat, anche il bambino, mi creda. Io qui sono un uomo felice e lo è la mia famiglia. Ma bisogna essere realisti e pratici: il Napoli potrebbe non avere più bisogno di me, e spero non accada subito, però nel caso in cui questo si dovesse verificare, io tenderò la mano, sarò grato per avermi dato la possibilità di appartenere a questo mondo e di avermelo fatto apprezzare. Non dimenticherò un solo istante"