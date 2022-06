Il Roma - Rinnovo Mertens, rilancio via mail di ADL! Offerti 2,5 milioni con bonus: le richieste

Notizie Napoli calcio. In casa Napoli continua a tenere banco la questione Mertens. Il belga è in scadenza di contratto tra pochi giorni e ad oggi non ci sono novità rilevanti sulla questione rinnovo. De Laurentiis aspetta un cenno, ma l'addio appare sempre più probabile.

Rinnovo Mertens-Napoli, nuova offerta De Laurentiis

Della questione Mertens ha parlato anche Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, che ha riportato alcuni aggiornamenti e le cifre che ad oggi "ballano" nella trattativa con ADL: