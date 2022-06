Rinnovo Mertens, Repubblica: non è ancora finita! Possibile tentativo in extremis di De Laurentiis

Notizie Napoli calcio. Le parole di Mertens suonano come un addio al Napoli. Il centravanti belga è in scadenza di contratto con gli azzurri ed il rinnovo con il club di De Laurentiis è lontano.

La strada di Mertens sembra tracciata, ma l'edizione odierna di Repubblica riene aperta un'ultima speranza che la trattativa tra le parti possa riaprirsi:

Mertens si è lasciato aperto un piccolo spiraglio, proprio perché sa di essere ancora sotto contratto con il Napoli fino al 30 giugno.Il presidente è consapevole della volontà del giocatore di terminare la sua carriera in maglia azzurra e non è escluso che per questo che faccia un ultimo tentativo per riaprire la trattativa, strappando magari uno sconto sull’ingaggio al cannoniere " all time" ( con 148 gol) nella storia della società. Non è ancora finita, insomma.