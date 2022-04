Mertens-Osimhen insieme contro la Roma? Spalletti riflette: le ultime

News Napoli calcio. Mertens ed Osimhen insieme dal 1' contro la Roma? E' questo il grande dubbio di Spalletti in vista della gara di domani contro la Roma, crocevia fondamentale per i sogni Scudetto del Napoli. Ecco le ultime riportate dal Corriere del Mezzogiorno:

Nel laboratorio di Castel Volturno l’idea Mertens-Osimhen è viva, fa parte delle sperimentazioni di Spalletti con Lozano e Insigne sulle fasce, Anguissa e Lobotka a formare la diga in mezzo al campo. Dal primo minuto con Spalletti insieme non hanno mai giocato, è una soluzione che si è vista soltanto nella scorsa stagione in sette partite: l’equilibrio in campo che rappresenta una priorità anche perché la Roma nelle transizioni in verticale sa far male, la scossa che sa dare Mertens quando entra a gara in corso, nessuno nel Napoli ha la forza di cambiare l’inerzia delle partite come Dries.