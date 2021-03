Mertens-Osimhen non giocano più assieme? Solo sei volte da settembre a novembre, in un clic l'imponderabile ha deciso per tutti

Ultime calcio Napoli - Il Napoli era stato concepito così: Mertens e Osimhen insieme, sempre e comunque, tanto da indurre Gattuso a rivedere il sistema di gioco e a modellare la squadra proprio sulle rispettive caratteristiche. Mertens rifinitore e Victor a bruciare prati e praterie da riferimento offensivo. Ne parla il Corriere dello Sport.

“È così che sarebbe dovuta andare la storia, ma in un clic l'imponderabile ha deciso per tutti: salta Osimhen per la lussazione della spalla e a seguire saluta anche il collega per un infortunio alla caviglia. A conti fatti hanno giocato insieme dall'inizio appena sei volte da fine settembre a inizio novembre 2020: con il Genoa, l'Atalanta, il Benevento, il Sassuolo e il Bologna in campionato; e con l'Az nella fase a gruppi di Europa League”