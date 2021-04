Mertens o Osimhen dal 1’? Tuttosport: un'opzione è più avanti dell'altra, ma non sarebbe una bocciatura per l'escluso

Napoli Calcio - Mertens oppure Osimhen? Gattuso ci metterà un po’ prima di decidere se scegliere l’esperienza del belga oppure la freschezza dirompente del nigeriano. Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport.

“La seconda opzione sembrerebbe essere quella maggiormente accreditata, per una ragione in più: Mertens non è al meglio ed il Napoli correrebbe il rischio di giocare lo stesso primo tempo visto contro la Juventus. Cioè, una frazione senza intensità, contro un gruppo di calciatori che, invece, fecero dell’ardore la loro arma in più. Con l’Inter, notoriamente la più muscolare della serie A, servirebbe un centravanti da battaglia e che dia filo da torcere al trio di centrali schierati da Conte. Per Mertens non sarebbe una bocciatura, bensì un utilizzo più consono al suo momento, con l’obiettivo di gettarlo nella mischia nella parte finale della sfida, quando può fare davvero la differenza”