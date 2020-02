Mertens-Napoli, Tuttosport: il bacio ripetuto più volte sulla maglia è l'ennesimo segnale lanciato a ADL per non andarsene

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma nell'edizione odierna di Tuttosport scrive su Napoli-Barcellona e Mertens: "Non è ancora finita ed al ritorno del Camp Nou servirà un Napoli molto coraggioso per provare ad eliminare il Barcellona. Perché non potrebbe bastare un’altra prova tatticamente perfetta per vincere (oppure impattare con più di un gol) nella gara di ritorno contro il Barcellona, messo in difficoltà ieri al San Paolo, nell’andata degli ottavi di Champions League. Dries Mertens ha fatto esplodere il Vesuvio portando avanti la sua squadra, con una rete storica per se stesso e per il club: raggiunto Hamsik a quota 121, sul trono dei bomber di tutti i tempi. E quel bacio ripetuto più volte sullo stessa della maglia è stato l’ennesimo segnale lanciato a De Laurentiis per evitare che le loro strade si separino a giugno".